Modica: grave incidente nel centro storico

Questa notte abbiamo assistito a un vero miracolo. Non so definire diversamente ciò che è successo nel cuore del nostro centro storico. Se oggi non piangiamo morti è solo grazie ad un aiuto divino perché la dinamica dello scontro folle non lascia di solito scampo. Però riporta a galla il dibattito sull'opportunità o meno di chiudere i centri storici alle auto. Modica ha una conformazione che rende questo progetto ancora più difficile da realizzare ma qualcosa bisogna pur farla perché i miracoli in quanto tali avvengono solo una volta. Mi auguro che il responsabile di questo scempio venga punito severamente e paghi per la sua pazzia e per la sua incoscienza.

Foto Franco Assenza

