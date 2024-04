Essere Patty Pravo, l’icona della musica italiana si racconta a Verissimo: dal successo alla rottura con Riccardo Fogli

IL PERSONAGGIO

L'intervista di Silvia Toffanin a Nicoletta Strambelli

Nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5, gli spettatori hanno avuto l’onore di assistere a un’intervista esclusiva con una delle icone della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Condotta da Silvia Toffanin, l’intervista è stata un viaggio avvincente attraverso la vita e la carriera di questa straordinaria artista, toccando argomenti profondi e intimi che hanno suscitato emozioni e riflessioni.

L’intervista ha preso il via con una domanda su cosa significhi essere Patty Pravo oggi. Con la sua solita franchezza, la cantante ha risposto: “Essere Patty Pravo oggi significa essere una donna che ha vissuto molte vite in una sola. Significa essere una creatura in continua trasformazione, sempre alla ricerca di nuove forme di espressione e di verità”.

Una delle tematiche centrali dell’intervista è stata l’evoluzione della musica nel corso degli anni e il ruolo che Patty Pravo ha avuto in questo processo. “La musica è un viaggio senza fine”, ha affermato Pravo. “E io sono stata fortunata ad essere parte di questo viaggio per così tanti anni. La musica è cambiata, ma l’essenza rimane la stessa: è una forma d’arte che parla direttamente all’anima”.

L’intervista ha toccato numerosi argomenti, tra cui il suo rapporto con il successo e la fama. “Il successo può essere una spada a doppio taglio”, ha ammesso Pravo. “Ti porta l’adorazione del pubblico, ma può anche portare una solitudine che pochi riescono a comprendere”.

Si è parlato del rapporto tra la musica e le emozioni. “La musica è il linguaggio dell’anima”, ha dichiarato Pravo con passione. “È attraverso la musica che possiamo esprimere ciò che le parole non riescono a comunicare. È un veicolo di emozioni universali che ci unisce tutti”.

Gli amori

Naturalmente, l’argomento che ha suscitato maggiore interesse è stato l’addio di Riccardo Fogli ai Pooh. Pravo ha espresso il suo rispetto e la sua ammirazione per Fogli e la sua decisione di intraprendere un nuovo percorso nella sua carriera, smentendo di essere la causa del divorzio del cantante dalla band. “Riccardo è un artista straordinario, voleva provare la carriera da solista”, ha detto Pravo. “E il suo contributo alla musica italiana non sarà mai dimenticato. Gli auguro tutto il successo nel suo nuovo cammino”.

Patty Pravo e Riccardo Fogli si sposarono con un rito celtico in Scozia ma dopo due anni decisero di lasciarsi. “Stavamo molto bene, ci siamo divertiti molto ma le cose finiscono” ha detto la cantante a Silvia Toffanin, per poi svelare : “Non sono una ragazza fedelissima, è finita per colpa di qualcun altro”. Oggi però Patty Pravo, dopo ben 5 matrimoni, è felicemente una donna single: «Non ho un compagno ma non è un problema, mi piace stare sola”,