Anche Sara Manfuso lascia il GF Vip (sempre per il caso Bellavia): «Sento di doverlo fare»

Perde altri pezzi il casta del "Grande Fratello Vip". Sara Manfuso ha infatti deciso di abbandonare il gioco e andarsene. Dopo l'espulsione di Ginevra Lamborghini e il televoto che ha cacciato Giovanni Ciacci, la vicenda Bellavia fa un'altra vittima: la moglie dell'ormai ex parlamentare Pd Andrea Romano.

«È stata una bella esperienza, ma lasciare la casa è la cosa giusta», sento di doverlo fare» ha sottolineato Sara Manfuso agli altri inquilini della casa «dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia». E poi ha difeso i suoi compagni di avventura: “Qui dentro alcuni valori li abbiamo e vanno difesi a testa alta. Vi saluterò Marco perché lo voglio contattare».

Gli strascichi del caso Bellavia si stanno facendo ancora sentire dopo la rivolta del web, ma anche di alcuni sponsor per come una parte dei concorrenti si è comportata con Marco Bellavia: l’ex conduttore di "Bim Bum Bam" è uscito nei giorni scorsi dalla Casa più spiata d’Italia dopo aver confidato durante la permanenza nella casa agli altri concorrenti di soffrire di depressione, ed essere stato bullizzato dal branco, con frasi del tipo "se hai dei problemi stai a casa tua», «questo è proprio scemo», «vai alla neurodeliri», «stai zitto» e ricevendo solidarietà solo da pochissimi inquilini.

Dopo una lunga riflessione, Sara Manfuso prende la decisione di abbandonare la Casa di Grande Fratello VIP e di uscire dalla Porta Rossa. #GFVIP pic.twitter.com/JMHUzJiz9E — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2022

Sara Manfuso era stata una delle poche a non unirsi al branco contro Bellavia, come sottolineato anche da Alfonso Signorini durate l'ultima diretta e non era stata toccata quindi dal televoto flash che ha portato all’espulsione di Giovanni Ciacci, ma la giornalista e opinionista - presidentessa di un'associazione che promuove i diritti delle donne e si batte contro violenza ed emarginazione - non ha retto alla pressione e ha deciso di lasciare il GF VIP.

Un'uscita addio che era nell'aria dal momento che la Manfuso aveva manifestato più volte insoddisfazione per essere finita anche lei sott'accusa per il caso Bellavia.

Gli unici concorrenti che avevano supportato l'ex conduttore di Bim Bum Bam e avevano dimostrato empatia nei suoi confronti erano stati i più giovani i particolare Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan. Tre ragazzi a fronte di quelli più adulti che lo avevano invece insultato. Ora nel mirino del pubblico potrebbe finire Gegia, tra le più bersagliate dal web per le frasi rivolte a Marco Bellavia. «Dovevamo tenercelo e dire "Bravo Tesoro"? Ma basta!"»aveva detto nel corso di una pubblicità l’attrice. A indignare ancora di più il pubblico, il fatto che Gegia sia anche una psicologa iscritta all’albo della Regione Lazio.

