Andy Carrol salva le nozze nonostante un addio al celibato "tumultuoso"

Bufera per l'attaccante del West Bromwich Andy Carrol che ha festeggiato il suo addio al celibato con finendo in una foto con due ragazze a letto. La storia è stata raccontata dal Sun e l'immagine è stata diffusa da una delle ragazze. Ovviamente la vicenda ha fatto infuriare la sua fidanzata (e prossima moglie) Billi Mucklow, con cui Carroll ha tre figli. Billi non aveva preso per nulla bene la storia e secondo il tabloid aveva abbandonato casa. Poi il colpo di scena, la pace e il matrimonio che si è alla fine celebrato grazie al chiarimento della ragazza che aveva pubblicato la foto: «Mi pento per lo scatto che ho pubblicato. Lui è stato un gentiluomo, non ci ha importunato e non è accaduto nulla. Abbiamo solo esagerato con l'alcool. Poi da quell'immagine sembra che io sia nuda, ma la colpa è dello zoom perché indossavo un vestito rosa. Eravamo così stanchi che ci siamo addormentati, non è successo altro».

