Madonna festeggia 63 anni tra gli ulivi e il barocco della Puglia

Ha festeggiato ieri il suo 63esimo compleanno in Valle d’Itria, a Savelletri, e oggi si è immersa nelle bellezze del barocco passeggiando a piedi nel centro storico di Lecce, fino ad arrivare al Duomo. Qui le è stato donato un foulard sul quale è riprodotto il soffitto della Cattedrale. A regalarlo alla pop star è stato Paolo Babbo, presidente di ArtWork, che regolamenta le visite turistiche nelle chiese barocche. «Ad una bella signora, dal nome così importante - scrive Babbo su Fb condividendo una foto del momento - era doveroso un piccolo omaggio che la faccia ritornare ancora a trovarci».

Ad accompagnare Madonna nel suo percorso turistico a Lecce c'erano molti amici, i suoi figli e il ballerino 26enne Ahlamalik Williams, suo inseparabile fidanzato.

Non mancavano le guardie del corpo, necessarie a tenere a bada i curiosi a caccia di selfie. La star è da tempo innamorata della Puglia dove da alcuni anni trascorre le vacanze estive in un noto resort nel Brindisino. Anche ieri, nel giorno del suo compleanno, i suoi amici hanno intonato "Tanti auguri a te" in un perfetto italiano.

E hanno milioni di visualizzazioni alcuni momenti delle sue vacanze che Madonna condivide su Instagram, come quelli in cui si diverte a ballare la pizzica, tipica danza salentina per purificarsi dal morto della tarantola.



