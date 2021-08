Miki Jagger non ha acquistato alcuna villa a Portopalo

Pare che non sia vero nulla. Miki Jagger è stato stregato da Portopalo di Capo Passero tanto da decidere di acquistare lì una villa sul mare. La notizia, è il caso di dirlo, fa il giro dell'Isola, oltre che del web e siti. Ma a quanto pare si è trattato di una bufala, dell'ennesima leggenda metropolitana estiva, come altre in passato si sono verificate sempre con protagonisti personaggi vip. Questa volta, riguardo alla smentita, la fonte è certa. E' senz'altro vero che il leader dei Rolling Stones ha trascorso tanti giorni di vacanza in Sicilia, ospite di amici, e sarà altrettanto vero che è rimasto folgorato dalla bellezza dei luoghi visitati ma non al punto da decidere di comprare casa. Chissà magari se magari più avanti ci penserà.

