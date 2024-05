Reali, la principessina Charlotte compie 9 anni: diffusa una foto scattata dalle madre Kate

GRAN BRETAGNA

Nell'immagine la secondogenita dei principi di Galles sfoggia un sorriso che sembra voler allontanare i problemi di salute che investono la famiglia reale britannica

Un sorriso che, almeno per oggi, sembra voler allontanare i problemi di salute che investono la famiglia reale britannica, dopo il cancro diagnosticato nei mesi scorsi sia a re Carlo III, sia a Kate, consorte dell’erede al trono William. E’ il sorriso sfoggiato dalla principessina Charlotte, secondogenita dei principi di Galles, nella foto diffusa oggi sul profilo X di Kensington Palace per festeggiare il suo nono compleanno.

L’immagine mostra Charlotte nel parco della residenza di famiglia, accanto a una pianta fiorita, con una gonnellina jeans e un golfino bordeaux, nella sua tipica espressione giocosa: espressione sottolineata a suo tempo dalla madre come una costante del suo carattere, diverso da quello «più riflessivo» attribuito al primogenito e futuro erede al trono George. A scattarla, riferisce la corte, è stata «alcuni giorni fa» la stessa Kate, alle prese da fine febbraio con la chemioterapia e assente dalla scena pubblica fin dal Natale del 2023.