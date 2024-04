Siracusa: focus sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale

16 e 17 aprile Palazzo Vermexio, Ortigia

Il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale nell’intersezione tra biologia computazionale e ricerca scientifica all’avanguardia. Sono questi alcuni focus della conferenza che si terrà presso il Salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Ortigia (Siracusa) – martedì 16 e mercoledì 17 aprile – per i professionisti che vogliono scoprire nuove frontiere nell’ambito delle scienze biomediche.

L’approfondimento su “Biologia computazionale per la modellazione delle malattie future: l’intelligenza artificiale è la via del futuro?” vedrà partecipare tra i relatori chiave l’ingegnere Cristian Randieri, docente e ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università e-Campus, membro di diversi laboratori di ricerca presso la Sapienza di Roma e del Forbes Technology Council, leader del gruppo “Scientific Research & Business” e direttore EMEA dell’organizzazione statunitense Kwaai; il biofisico sperimentale e ricercatore Afshin Beheshti Affiliate Research Scientist presso il Blue Marble Space Institute of Science, Visiting Research al Broad Institute del MIT e Harvard, presidente di due organizzazioni no profit: il COVID-19 International Research e Kwaai; il dottor Sylvain Costes capo del ramo di ricerca delle Bioscienze Spaziali presso il centro di ricerca NASA, ricercatore senior alla guida del Laboratorio di Biofisica delle radiazioni del centro ricerche Ames, project manager per il progetto Open Science presso la Divisione delle Scienze Biologiche e Fisiche della NASA e Membro del Gabinetto contro il cancro alla Casa Bianca.