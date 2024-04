Da domani in arrivo pioggia, vento e calo delle temperature

Meteo

Colpa di una irruzione di aria fredda dalla Scandinavia

Sono in arrivo pioggia, venti forti e brusco calo delle temperature. E’, infatti, attesa a partire da domani, martedì 16 aprile, una irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia, destinata a destabilizzare il tempo almeno su parte del nostro Paese. Ad annunciarlo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.itLe zone a maggiore rischio di precipitazioni saranno il Nord Est e, soprattutto da metà settimana, il Centro-Sud. L’irruzione di Bora sul versante Adriatico favorirà la formazione di un profondo ciclone che scatenerà venti forti e temporali. «A causa dei forti contrasti che potrebbero venirsi a creare tra masse d’aria diverse – afferma Sanò – non escludiamo la possibilità di eventi estremi come grandinate e nubifragi». Anche le temperature subiranno uno scossone, tanto che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche di riferimento. «Il crollo termico – continua – interesserà soprattutto le regioni di Nordest e gran parte del Centro-Sud: su queste zone, entro giovedì 18, i termometri potranno crollare anche di 14/15°C rispetto a questi giorni».Nel dettaglio – Lunedì 15. Al nord: più nubi, peggiora sui confini alpini. Al centro: poco nuvoloso, meno caldo. Al sud: peggiora in serata sulla Sicilia. – Martedì 16. Al nord: peggiora sul Nordest con temporali forti. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: rovesci su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia. – Mercoledì 17. Al nord: instabilità pomeridiana sul Triveneto. Al centro: temporali e piogge più probabili sui rilievi e sul versante adriatico. Al sud: tempo a tratti instabile. Tendenza: bassa pressione in azione sull’Italia, tempo ancora perturbato e più fresco.

