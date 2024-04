Mef, Portofino è il Comune più ricco d’Italia

agenzia

Con reddito medio pro capite di 90.610 euro dichiarato nel 2023

GENOVA, 24 APR – È Portofino in provincia di Genova il Comune più ricco d’Italia con un reddito medio pro capite dichiarato di 90.610 euro su un totale di trecento contribuenti. È il dato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2023 basate sull’anno d’imposta del 2022. Al secondo posto in Liguria il Comune di Pieve Ligure (Genova) con un reddito medio di 35.256 euro a contribuente, al terzo Bergeggi (Savona) con 33.608 euro, seguita da Zoagli (Genova) con 29.298 euro, Bogliasco (Genova) con 28.782 euro e Vezzi Portio (Genova) con 28.774 euro. I tre Comuni più poveri della Liguria sono tutti in provincia d’Imperia: maglia nera a Castel Vittorio con 12.318 euro, preceduto da Baiardo con 12.348 euro e Apricale con 13.443 euro. In provincia della Spezia il Comune più ricco è Portovenere al nono posto a livello regionale con 27.544, il più povero è Rocchetta di Vara 207ma su 234 Comuni con 15.904 euro.

