Da Emergency colomba pasquale per i feriti nelle guerre

MILANO, 04 APR - Il 9 e 10 aprile Emergency torna in tante piazze italiane con la "Colomba di Pace", il tipico dolce pasquale. Un gesto di condivisione e solidarietà necessario quest'anno più che mai. "La Colomba di Pace" di Emergency, dal peso di 1 kg - spiega l'organizzazione fondata da Gino Strada - è stata realizzata da Tre Marie con una ricetta tradizionale impreziosita da profumati scorzoni canditi di arance siciliane che rendono il dolce ancora più gustoso. Il soffice impasto e l'aroma di agrumi si mescolano con la croccantezza della glassa, arricchita da pregiate mandorle intere e dalla granella di zucchero". La Colomba è in vendita a 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. La colomba sarà venduta in piazza nelle principali città italiane, tra cui Milano, Firenze, Napoli, Venezia, Trento ma sarà possibile acquistarla anche sullo shop online di Emergency https://shop.emergency.it/it e negli Infopoint di Roma, Torino e Genova.

