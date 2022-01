David Sassoli, l'omaggio di tanti alla Camera ardente al Campidoglio

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella, così come il premier Mario Draghi si sono recati stamane in Campidoglio alla camera ardente

allestita per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Sono stati accolti dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti alla Camera ardente la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e i due figli, Livia e Giulio. Sono molti i colleghi di ogni schieramento politico che in queste ore stanno rendendo omaggio alla salma dell'ex giornalista e presidente del Parlamento europeo morto per un mieloma.

