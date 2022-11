ROMA, 17 NOV - Due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte in via Augusto Riboty a Roma, nel quartiere Prati. In base alle prime notizie una delle due donne si trovava sul pianerottolo di un edificio e l'altra all'interno di un appartamento. Sul caso indaga la Polizia.

