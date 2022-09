Il sogno di cioccolato di Fabio Fazio: l'acquisto di una fabbrica di Varazze

Il popolare conduttore Fabio Fazio svela su Instagram la sua nuova avventura: rileva una fabbrica di cioccolato di Varazze, "un piccolo laboratorio significativo" per i bambini cresciuti lì. «C'era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per i bambini cresciuti a Varazze che ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa azienda - spiega Fazio in un video postato sul suo profilo -.

Due ani fa questa azienda stava per chiudere per le difficoltà dovute al Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato si potesse e dovesse fare qualcosa e insieme al mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella ci possa essere, certamente un modo per tornare indietro nel tempo, un modo per tornare bambini», aggiunge il conduttore che promette di svelare tutti i particolari domani.



