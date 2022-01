Impianti di risalita, cabina lo investe mentre effettua verifiche: morto responsabile struttura

Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto stamani in un incidente sul lavoro. L’uomo, prima dell’apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alla

cabinovia, quando sarebbe stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo violentemente la testa. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire l’accaduto.

I vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) sono al lavoro per recuperare alcuni dipendenti dell’impianto. In seguito all’incidente - avvenuto a Pedace, in località Cavaliere - l’impianto è stato bloccato a scopo precauzionale. Ciò ha provocato il fermo delle cabine a bordo delle quali si trovavano sei addetti alla gestione dell’impianto che stavano facendo le verifiche prima dell’apertura. I sei si trovano in due cabine tra i piloni 2 e 6 sospese ad alcune decine di metri dal suolo ed i vigili del fuoco Saf stanno operando per riportarli a terra. Marcelli oltre ad essere direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, incarico che aveva assunto recentemente, era direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria. «Tutta FdC si stringe intorno alla moglie e ai due figli che Alessandro ha lasciato prematuramente» è scritto in una nota della società.

