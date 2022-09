Incidenti montagna: due morti sul Gran Sasso

E' di due deceduti, un uomo e una donna, il tragico bilancio di un incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli: con i due scalatori - dei quali non vengono ancora fornite le generalità ma solo la provenienza, Roma e Arezzo- si erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i familiari cercavano di rintracciarli. A segnalarlo il sito informativo emmelle.it, notizia confermata anche dal Soccorso alpino. I cellulari non raggiungibili e nessuna notizia da parte dei due hanno fatto pensare al peggio già in serata, quando è scattato l'allarme, alle 23: l'auto di uno dei due era ancora parcheggiata ai Prati di Tivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA