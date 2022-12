Infanzia: Garante, costituire subito la Commissione Bicamerale

ROMA, 02 DIC - "A quasi due mesi dalla prima seduta del Parlamento non è ancora stata costituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'insediamento della cosiddetta Bicamerale infanzia è urgente e non più rinviabile, anche in considerazione delle emergenze che i bambini e i ragazzi stanno vivendo e che ho già segnalato al Governo. Faccio pertanto appello ai presidenti di Camera e Senato, onorevole Lorenzo Fontana e senatore Ignazio La Russa, affinché questo passaggio istituzionale avvenga nel più breve tempo possibile". Lo afferma l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti. "L'auspicio è che i componenti della Bicamerale - aggiunge - possano iniziare quanto prima a dare il loro apporto alle politiche per la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Le priorità che ho individuato, segnalandole al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono la povertà minorile, la dispersione scolastica, il benessere e la salute mentale dei minorenni, i rischi legati all'uso del digitale e il diritto alla partecipazione delle persone di minore età. Tutte questioni per le quali ho formulato una serie di proposte concrete. Queste, naturalmente, - conclude Garlatti - non rappresentano le uniche emergenze, ma sono quelle che a parere dell'Autorità richiedono un'attivazione immediata".

