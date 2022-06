Ispezione Gdf in ospedale Covid Bari, indagini su appalto

BARI, 03 GIU - Una ispezione della struttura nella Fiera del Levante di Bari che ospita l'ospedale Covid è stata disposta dalla Procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta a carico dell'ex capo della Protezione civile Mario Antonio Lerario, arrestato il 23 dicembre del 2021 per presunte tangenti relative ad altri appalti. Il decreto odierno è stato notificato allo stesso Lerario, al funzionario regionale Antonio Mercurio e all'imprenditore Domenico Barozzi, indagati per concorso in turbativa d'asta e falso, "in relazione - si legge nel decreto - all'affidamento delle opere per la realizzazione dell'ospedale Covid Fiera di Bari".

