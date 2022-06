Pride:dopo 'l'oltraggio', a Cremona rosario riparatore in piazza

CREMONA, 06 GIU - Dopo 'l'oltraggio' , l'atto riparatore: mentre non si spengono le polemiche sulla presenza al Cremona Pride di sabato di una bambola a grandezza naturale e a seno nudo travestita da Madonna e portata in corteo, la comunità cristiana cremonese ha organizzato ieri sera in piazza del Comune, con un movimento spontaneo nato nelle parrocchie, un rosario con preghiera, per riparare - hanno detto i presenti - all'atto dissacratore". Diverse decine i partecipanti, raccolti fra Torrazzo, Cattedrale e palazzo comunale. Intanto è atteso in giornata un intervento del sindaco, Gianluca Galimberti, finito nel mirino della politica per il patrocinio dato dal Comune alla manifestazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA