Salute, famiglia, amore e ambiente i valori in post pandemia

MILANO, 01 APR - Salute, famiglia, amore e vita affettiva, qualità dell'ambiente in cui si vive, sicurezza per il futuro, lavoro, ordine e rispetto leggi, amicizia e impegno in favore dell'ambiente: sono questi gli aspetti importanti della vita nel post pandemia illustrati per l'edizione 2022 di Civicness, l'appuntamento biennale con l'Osservatorio sul senso civico degli italiani di Comieco, il Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, in collaborazione con l'istituto di ricerca Ipsos, in cui è stata presentata la Paper Week. Ai primi posti dei comportamenti ritenuti inaccettabili - è stato spiegato dal presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli allo Iulm - sono stati rilevati l'abbandonare i rifiuti in un luogo pubblico, danneggiare i beni pubblici, utilizzare un Green pass falsificato, uscire di casa quando si è positivi al Covid. Mentre nel gradino più accettabile è avere rapporti sessuali senza essere sposati. Torna a crescere però il cosiddetto familismo amorale: per il 26% degli intervistati la principale responsabilità della persona è verso la propria famiglia e i propri figli e non verso la collettività. Ciò che preoccupa dell'eredità del Covid è un peggioramento generalizzato di alcuni indicatori del senso civico con un calo di fiducia nella classe politica e della tolleranza. A bilanciare il fenomeno l' Osservatorio Comieco-Ipsos da un lato, conferma la stabile sensibilità e attenzione verso l'ambiente, dall'altro, mostra una maggiore consapevolezza e stima dell'impegno collettivo, che passa dal 49% pre-pandemia al 62%. "Dalla ricerca emerge come la raccolta differenziata sia sempre più un comportamento consolidato e in crescita, tanto che il 67% della popolazione lo considera un compito utile alla collettività e il 72%, non solo la svolge tutti i giorni, ma pulisce anche i contenitori in carta e cartone prima del conferimento", ha sottolineato il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti.

