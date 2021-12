Strage di Ravanusa, in un telegramma il cordoglio e la vicinanza del Papa

«A seguito del drammatico crollo di alcuni edifici nella città di Ravanusa, causato da una devastante esplosione», il Papa, con un telegramma a firma del card. Pietro Parolin, segretario, invia «ai congiunti dei defunti l’espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell’intera popolazione». Francesco, «che porta nel cuore la sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti», manifesta «la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime», e «"apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso».

Nel messaggio, trasmesso all’arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano, il Pontefice esprime apprezzamento anche «per la colletta straordinaria promossa da codesta Arcidiocesi in favore della comunità ravanusana».

«Sua Santità - conclude il telegramma - invoca da Dio, per intercessione della Vergine Maria, consolatrice degli afflitti, il conforto per quanti soffrono le conseguenze del grave disastro e invia la benedizione apostolica».



