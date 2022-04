Vulcano: al via l'esercitazione con test per evacuazione

VULCANO, 09 APR - Al via l'esercitazione nazionale di Protezione Civile "Vulcano2022" che stamane culminerà nel test di evacuazione degli abitanti dell'isola nelle Eolie. I ricercatori dell'Ingv-vulcani hanno realizzato una ricerca per offrire un quadro sintetico dello stato corrente delle emissioni di gas sull'isola. Per l'esercitazione che si concluderà nella tarda mattinata, sono impegnati i tecnici, funzionari e gli esperti dei Dipartimenti Nazionale e Regionale dì Protezione Civile, le organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile regionale e comunale, la polizia locale e la Croce Rossa Italiana anche con i volontari, ci saranno la Capitaneria di Porto di Milazzo e di Lipari, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, le Forze Armate, i carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, le compagnie di navigazione (Caronte and Tourist e Liberty Lines) e l'associazione dei radioamatori delle Eolie.

