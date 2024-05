Sorpreso a lanciare pietre sui treni, accoltella poliziotto in stazione a Milano: l’agente in gravi condizioni

A LAMBRATE

L'ispettore di polizia sottoposto 7 ore di intervento chirurgico

Ubriaco e in stato di agitazione, ha iniziato ieri sera a lanciare pietre contro i treni e le persone sui binari della stazione ferroviaria di Lambrate, colpendo una 55enne alla testa, successivamente trasportata in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. All’arrivo sul posto di Polfer e agenti della Questura di Milano, non si è placato nemmeno con la scarica del taser, attutita dal giacchetto. Anzi. L’uomo, un 37enne marocchino con diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale ha colpito con un coltello un 35enne Vice Ispettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena.

Il poliziotto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi. Lo straniero, finalmente bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. Tra oggi e domani il pm di turno Maura Ripamonti, che coordina le indagini della Polizia e che ora sta vagliando gli atti, tra cui le relazioni mediche, inoltrerà all’ufficio gip la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio.

E’ durata invece sette ore l’operazione all’ospedale Niguarda di Milano e rimangono critiche ma stabili le condizioni del viceispettore della Polizia di 35 anni ferito. È stato colpito dal marocchino tre volte con un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Due le ferite gravi a un rene e al duodeno tanto che è stato necessario l’intervento d’urgenza.