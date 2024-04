Zhang “Voci false su cessione Inter, continueremo a vincere”

agenzia

Il presidente dell’Inter blinda Inzaghi: “Un dono averlo qui” MILANO (ITALPRESS) – “Quest’anno sono molto fiero della mia squadra e di tutti i membri dell’Inter, come presidente non potrei essere piú contento. Ovviamente la prossima partita é importante, ma noi sappiamo quello che vogliamo. La cosa importante per il nostro Club, per lo staff, per l’allenatore, per i giocatori e tutti i componenti del Club é che sappiamo quale sia il nostro obbiettivo, la mentalitá vincente non é mai stata cosí alta e siamo sicuri che in Italia siamo forti”. Queste le parole del presidente dell’Inter Steven Zhang a Sky Sport prima della griglia di partenza del Gran Premio di Cina. Sulle voci relative al suo futuro come presidente e proprietario dell’Inter. “Credo che negli ultimi 7 anni in cui noi siamo stati proprietari dell’Inter, ogni giorno ci siano state delle voci, ma il fatto che abbiamo vinto 6 trofei e ora siamo vicini al settimo trofeo e alla seconda stella nella storia del Club, é qualcosa che aggiunge tanto al lascito di questo Club. Posso dire che nessuna di queste voci é vera, io sono il Presidente e proprietario, continueremo a vincere ogni stagione e ad ambire al miglior risultato. Zhang ha parlato anche del futuro di Lautaro e Simone Inzaghi: “Lautaro é un giocatore vincente, lo abbiamo visto crescere 6-7 anni fa quando io l’ho portato all’Inter, e chiaramente Inzaghi, l’ho detto molte volte, per me é un dono avere lui, poter lavorare con un allenatore come Inzaghi mi dá fiducia, calma e serenitá all’ambiente. Non c’é alcun dubbio, continueremo insieme”. – Foto: Image – (ITALPRESS). pc/red 21-Apr-24 09:42

