Regione, i primi 745 ex Pip (ma saranno 1.162) assunti dalla Sas

lavoro

Il procedimento è l'atto finale verso la stabilizzazione

Con l’assunzione di 745 lavoratori è stato effettuato il primo passaggio che porterà alla stabilizzazione di 1.162 unità del bacino ex Pip «Emergenza Palermo». Il procedimento è stato avviato dalla Sas e rappresenta l’atto finale di un percorso sostenuto dalla Regione siciliana che si è sbloccato nello scorso luglio, con uno stanziamento per il triennio 2024/2026 di 22,5 milioni di euro. I lavoratori entreranno in servizio il 2 aprile.

«È motivo di grande soddisfazione e di orgoglio – sottolinea Mauro Pantò, presidente di Sas- essere riusciti a dare certezze a questi lavoratori dopo 23 anni di promesse non mantenute. Un riconoscimento è dovuto al presidente Schifani e al suo governo che con atti concreti ha creato le condizioni perché la stabilizzazione dei lavoratori divenisse realtà».

l processo di stabilizzazione adesso prevede altri due step. Ad aprile il numero dei lavoratori stabilizzati arriverà a 992 (con l’immissione in servizio a partire dal primo maggio). Il restante contingente sarà regolarizzato dal giorno 1 giugno, sino ad arrivare all’assunzione del numero complessivo di 1166 lavoratori.

«In un momento così importante per questi lavoratori – conclude Pantò – mi preme sottolineare la dedizione e l’impegno dell’intera struttura Sas che in appena 20 giorni e lavorando senza sosta ha saputo rispondere alle esigenze dei lavoratori». La Sas applicherà il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.