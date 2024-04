Sicurezza sul lavoro, la Uil in campo con un videogioco per la formazione dei più giovani

Palermo

“#Zeromortisullavoro The Game” sarà disponibile in dei gazebo che il sindacato allestirà nei Cantieri culturali alla Zisa

“#Zeromortisullavoro The Game”. Un videogioco per schierare bambine e bambini sul campo di chi vuole vincere la partita della vita, quella della sicurezza sul lavoro. Sarà disponibile nelle postazioni allestite nel gazebo che la Uil Sicilia, su iniziativa della segretaria generale Luisella Lionti, aprirà al pubblico martedì 30 aprile all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Così, il Sindacato delle Persone parteciperà attivamente alla “Cittadella della Salute e Sicurezza” promossa dalla Regione in occasione della Giornata mondiale dedicata al tema della prevenzione, risposta fondamentale per fermare la strage che si consuma ogni giorno. Nel gazebo Uil ai Cantieri culturali, alunne e alunni delle scuole primarie saranno seguiti nell’esecuzione del gioco formativo-informativo da Chiara Di Salvo, dottoressa in Psicologia.

“Abbiamo convintamente aderito – afferma Luisella Lionti – al progetto dell’Assessorato regionale alla Salute, cui rivolgiamo un plauso”. Quindi, aggiunge: “È stata proprio la Uil con il suo leader Pierpaolo Bombardieri a lanciare la grande campagna #Zeromortisullavoro che ha riportato in primo piano questa scandalosa e troppo spesso nascosta tragedia del nostro Paese, particolarmente dolorosa in Sicilia dove nel solo 2023 si sono contate 65 vittime, di cui 16 a Palermo. E bisogna purtroppo sottolineare come questi dati, sia regionali sia provinciali, siano in crescita rispetto al 2022 mentre non si registra il doveroso aumento di personale negli Ispettorati sul lavoro, segnate da gravissime carenze di organico che denunciamo inutilmente da tempo. I mancati controlli, unicamente addebitabili all’inerzia della politica, sono risposte negate e sfiorano ormai il limite della collusione con quei prenditori che non meritano di essere chiamati imprenditori e lucrano sulla pelle dei lavoratori”.