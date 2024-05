Mancanza d’acqua a Biancavilla: la risposta del Sindaco

Lo dico

In riferimento alla segnalazione a “Lo Dico a La Sicilia” pubblicato su LaSicilia.it dell’8 maggio da parte di una cittadina di Biancavilla sulla questione idrica, il Comune di Biancavilla precisa quanto segue. La Fontana di Piazza Sgriccio non consuma acqua. Un sistema di ricircolo permette l’utilizzo della stessa acqua che, di fatto, è la stessa da un anno. È sbagliato pensare che la fontana consumi acqua 24 ore al giorno. Quanto alla carenza di acqua va detto che il pozzo collegato con Viale dei Fiori (e zone limitrofe) ha perso il 35% della sua portata naturale. Di ciò sono stati informati i cittadini interessati e il resto della popolazione. È falso e offensivo affermare che il sindaco non fa nulla sulla questione idrica. In realtà è stato predisposto un intervento su un pozzo gemello e da oggi ci sono 5 litri al secondo in più.È normale, inoltre, che l’acqua fornita alla cittadina biancavillese attraverso la Protezione Civile debba essere pagata. Alla signora sfugge che siamo in emergenza idrica, deliberata su scala regionale dal Consiglio dei ministri. È un problema, cioè, che riguarda tutta l’Isola.Le criticità legate al nostro territorio sono state esposte anche al Governo nazionale. L’amministrazione, come tutti i biancavillesi sanno, non è stata con le mani in mano ma si è subito attivata per trovare una soluzione.La signora, pur lamentando disagi importanti, non può non tenere conto di una situazione che riguarda non soltanto Biancavilla ma tutta la Sicilia. Dispiace che l’impegno profuso dal sindaco e da tutta l’amministrazione per affrontare la questione idrica venga ignorato. Amareggia, infine, il tono di derisione usato dalla cittadina biancavillese a fronte di un impegno che, per fortuna, viene riconosciuto da tutti.IL PORTAVOCE DEL SINDACO

