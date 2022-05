Sono Luca Ficara e sono lo chef della base Italo-france Concordia in Antartide oltre 15000 km dalla nostra meravigliosa terra, volevo condividere con voi questo momento qualora foste interessanti. Ho creato una scritta in un pallone con il mio collega Gaelandro Angelo (fisico dell'atmosfera) e Marco Smerilli (cuoco invernante) in onore dei giudici Borsellino e Falcone e tutte le vittime di mafia per il loro trentesimo anniversario

