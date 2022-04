Catania: cassonetti spostati in stalli auto in via Fossa della Creta

In via Fossa della Creta, di fronte al palazzo della TIM, sono stati spostati i Bidoni della spazzatura, originariamente erano ubicati presso il punto che si evince nella foto di Google Maps 2022.

Adesso, invece, occupano circa 9 posti auto tra i quali un posto per disabili, quindi chiedo a chi di competenza di riportare i cassonetti dove erano prima. Questa email sarà inviata sia alla Dusty che al comune di Catania in attesa di riscontro. Sono state fatte diverse segnalazioni alla Dusty per far spostare i cassonetti e permettere alla gente della zona di poter parcheggiare di nuovo, ma soprattutto per il posto invalidi ma non abbiamo ricevuto ricevuto riscontro.

