Vorrei fare una segnalazione per quanto riguarda la raccolta della spazzatura differenziata innanzi il portone d’ingresso del mio condominio. È mai possibile che tutti i giorni c’è questo schifo davanti il portone d’ingresso? Perché il Comune non mette i contenitori per la raccolta della differenziata davanti il condominio? A proposito ci troviamo in Via Taranto 10 Catania.

Francesco Silvestri

