Intervento "epocale" di pulizia straordinaria delle caditoie in via Ipogeo e Via Sanfilippo a Catania grazie all'intervento della Multiservizi e dei cittadini che sono riusciti insieme a programmare questa manutenzione. Un ringraziamento speciale alla squadra della Multiservizi Catania del turno di notte

Corrado Cataldi

