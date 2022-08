Catania, le proteste dei cittadini: "Siamo allo sbando più totale"

Le segnalazioni dei catanesi sempre più allarmati dalla grave emergenza rifiuti e degrado in cui versa la città: "Grazie alle autorità competenti, non c'è un controllo, non fanno sanzioni. Siamo allo sbando più totale, mi vergogno di essere catanese. Via dei salesiani (In copertina la foto)

Pubblicità

"Segnalo che nella piazzetta tra via Fondaco e via Caronda a Catania, a ridosso di un edificio, stazionano ormai da diversi giorni ed in misura crescente rifiuti di ogni tipo."

"Domenica alle ore 09,18 situazione alla villa Bellini, non ci sono parole, io da Catanese mi vergogno della mia città" "Domenica alle ore 09,18 situazione alla villa Bellini, non ci sono parole, io da Catanese mi vergogno della mia città"

"Largo Bordighera una discarica a cielo aperto.la foto non rende bene la situazione di degrado che è analoga a quella di Piazza Michelangelo.... I due polmoni verdi del quartiere Pianello Michelangelo che dovrebbero essere il fiore all'occhiello dei due quartieri interessati, versano invece nel degrado più grande di sempre. Una volta c'erano anche gli spazzini e ci chiediamo che fine hanno fatto! La nuova impresa preposta alla raccolta della spazzatura non è riuscita a cambiare la situazione di degrado precedente. Di contro il Comune ha pronta l'ordinanza che aumenta del 30x100 la Tari!"

"Domenica 21 agosto 2022 Piazza dei Martiri. Si tratta quindi di un giorno in cui non è previsto mettere rifiuti in strada, secondo il calendario della differenziata. Ebbene questa discarica è giornalmente alimentata da attività economiche autorizzate, bar, ristoranti, ecc., da attività economiche abusive, nonché dai cosiddetti "nomadi dei rifiuti" cioè coloro che passando con l'auto scaricano i rifiuti che non hanno gettato ove risiedono. Si parla di migliaia di multe comminate ai trasgressori, qui da noi nulla, eppure gli addetti alla raccolta del Consorzio GEMA sanno benissimo chi sono gli sporcaccioni. A quando l'installazione di telecamere e relative multe?" "Domenica 21 agosto 2022 Piazza dei Martiri. Si tratta quindi di un giorno in cui non è previsto mettere rifiuti in strada, secondo il calendario della differenziata. Ebbene questa discarica è giornalmente alimentata da attività economiche autorizzate, bar, ristoranti, ecc., da attività economiche abusive, nonché dai cosiddetti "nomadi dei rifiuti" cioè coloro che passando con l'auto scaricano i rifiuti che non hanno gettato ove risiedono. Si parla di migliaia di multe comminate ai trasgressori, qui da noi nulla, eppure gli addetti alla raccolta del Consorzio GEMA sanno benissimo chi sono gli sporcaccioni. A quando l'installazione di telecamere e relative multe?"

Renato Marino.

"I giardinieri lasciano le bottiglie (vedasi area verde in Via Franc.Buccheri Boley lato est). A dimostrazione dell'impegno per migliorare la citta' Grazie alla MULTISERVIZI

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA