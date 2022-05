Catania: stalli della Sostare occupati da vasi

In una città allo sbando, dove tra i tanti problemi irrisolti divampa la polemica sui dehors con i commercianti in aperta polemica con l'amministrazione comunale decapitata, accade anche questo. Un ristorante, tra le vie Mario Sangiorgi e Quintino Sella, chiude. Lascia in eredità due stalli della Sostare occupati da piante ormai rinsecchite;

per liberare gli spazi in una zona densamente abitata, dove gli stalli sono insufficienti e il presidio della polizia urbana inesistente, si chiede l'intervento dei Vv. Uu., questi alzando le spalle rinviano alla ex Sostare, che interessata rinvia al decapitato Assessorato alle attività produttive che, per completare il giro rinvia (boh?) alla multiservizi. Che fare?

Valeria Stancanelli.

