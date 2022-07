Vorrei segnalare come una via fra le più belle e centrali, come viale Ionio a due passi da corso Italia e piazza Europa debba diventare cimitero di auto in disuso "due", a pochi metri una dall'altra; la prima ormai da mesi cui si è recentemente aggiunta la seconda oltretutto occupando quei pochissimi posti per parcheggiare NON a pagamento, facendo si che la regolare pulizia di strada e marciapiedi sia compromessa

