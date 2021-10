Da più di 15 giorni è stato instaurato il doppio senso di circolazione in via Torino alta provocando un caos totale. L'amministrazione comunale ha preso questa decisione, ancora in fase sperimentale, per garantire una viabilità più scorrevole in una zona caratterizzata dalla presenza di tante scuole e attività commerciali.

