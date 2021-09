La foto qui pubblicata mostra chiaramente un senza casa che dorme per strada, in una centralissima via di Catania. Si tratta di un uomo di oltre sessant'anni, molto probabilmente catanese che dorme dietro la terza vetrata di una banca, a un metro da un bancomat e a un metro da un grande portone di un condominio e a pochi metri di una rivendita di bibite. Di fronte, nell'altro lato del marciapiede altri negozi. Traffico veicolare intenso a tutte le ore, con gli autobus dell'Amt che sfrecciano nella corsia preferenziale, proprio davanti al senza casa.

Succede a Catania, dove la povertà è "invisibile" quando non viene repressa in nome del decoro urbano.

