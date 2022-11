Via Emanuele Infantino. Domenica 13 inizia la differenziata. La Gema non ritira il cassonetto, limitandosi a capovolgerlo, alcuni incivili hanno pensato bene di ripristinare il cassonetto e creare una discarica abusiva fregandosene della differenziata in barba alle leggi e ai regolamenti...sicuramente incivili che non pagano neanche la tassa.

Pietro Caruso

