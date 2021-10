Vorrei segnalarvi la situazione attuale al Concetto Marchesi. La situazione dell'edilizia scolastica non è delle migliori, così in molte scuole di Catania, vi chiedo per favore di fare luce su questo e di non incolpare la dirigenza ma bensì l'odierna città metropolitana che si dovrebbe occupare della manutenzione nelle scuole ma non lo fa.

Vi allego una testimonianza della situazione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA