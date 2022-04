Talenti siciliani alla mostra collettiva "Charm of art" di Milano

Dal 13 al 20 marzo 2022, la galleria Mac – Miradoli Arte Contemporanea di Milano ha ospitato l’esposizione collettiva organizzata da Charm of Art. La mostra è stata organizzata da un comitato composto da Mauri Lucchese, direttore artistico della sezione pittura e scultura di Charm of Art, Rita Nicotra, critico d’arte di Charm of Art, Marcello Trovato, regista, direttore di fotografia e docente, Alessandra Lucca, direttrice artistica della sezione fotografia di Charm of Art e da Pietro Alessandro Trovato, presidente di Art Anthology. Trentadue le opere di pittura, fotografia, scultura e gioielli esposte, realizzate principalmente da talenti da siciliani. Nell’ambito della mostra, si è tenuto il gala d’arte presentato da Mauri Lucchese. In quest’occasione la danzatrice Stefania Previtera di Riposto (Catania) e Francesco Posa si sono esibiti in una performance dal titolo “Strings”.

Coreografia e interpreti: Stefania Previtera e Francesco Posa.

Video girato e montato da Filippo Cerra.

Organizzazione della mostra: Charm of Art

Foto di Mauro Amato





