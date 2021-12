Siamo nella piazzetta di Santa Lucia in Ognina, dove è stato allestito un presepe, un povero presepe ma fatto con orgoglio per dare un momento di amore al passante. Questo pomeriggio un cane ha fatto i suoi bisogni, molto consistenti, al centro in basso della foto proprio dentro il presepe. Non ci sono cani randagi. L'unico randagio sarà chi tiene il suo guinzaglio

