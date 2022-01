USB: campagna nazionale per abolire l'alternanza scuola-lavoro

È in corso la campagna nazionale di USB Scuola per abolire , alias ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO perché nessuno debba più dire ❞M ̀ ̀ ̀ ❞. Chiediamo uniti l’abolizione definitiva dell’alternanza scuola-lavoro volata dal PD! https://bit.ly/3fR0mq0 La legge ci impedisce la proclamazione di uno sciopero in tempi brevi, ma USB Scuola vuole manifestare la propria rabbia contro la legge 107 che ha consentito alle aziende di mettere le mani sui nostri studenti, trasformandoli in forza lavoro gratuita e da sfruttare, mentre dovrebbero essere nelle aule con i loro insegnanti ad apprendere, a formarsi, a crearsi un futuro. La scuola è il luogo dove si forma la vita futura. La legge 107 invece ha inserito l’alternanza scuola-lavoro (PCTO) togliendo così il futuro a tanti ragazzi che hanno subito infortuni, molestie, lesioni e, ancora, la morte. Rivendichiamo, insieme a tutto il personale scolastico, una scuola senza sfruttamento. Non possiamo tacere, facciamo sentire e vedere al governo Draghi, al ministro Bianchi e a tutti i fautori dell’alternanza scuola-lavoro che le loro lacrime di coccodrillo non placano né la rabbia né il dolore.

Chiediamo uniti l’abolizione definitiva dell’alternanza scuola-lavoro!.

USB SCUOLA CATANIA catania.scuola@usb.it

