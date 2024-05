Botte da orbi con bastoni, tavoli e sedie che volano sul lungomare di Mazzeo, 13 indagati

Taormina

Notificato l'avviso della conclusione delle indagini

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile sul lungomare di Taormina a Mazzeo volarono botte da orbi, con uno dei facinorosi che era finito in ospedale con ferite al volto e alla testa. Ora arrivano le conseguenze penali. I carabinieri di Taormina hanno notificato a 13 persone, di età compresa tra i 21 e i 39 anni, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura di Messina. Si tratta di un atto che, in genere, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per difendersi dalle accuse