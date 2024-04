A Madrid serata di Anpi e Arci per il 25 aprile

agenzia

Evento con letture, musica, danza e un documentario

MADRID, 23 APR – Anche a Madrid spazio per la festa italiana della Liberazione. Ieri sera un evento di commemorazione del 25 aprile ha avuto luogo presso la Scuola italiana nella capitale spagnola, organizzata da Anpi e Arci con il patrocinio del Comites locale. La serata è stata contraddistinta da diversi momenti: letture di testi e versi di autori come Pier Paolo Pasolini, Eugenio Montale, Dino Buzzati e Italo Calvino, la proiezione di parti del documentario ‘La donna nella resistenza’ di Liliana Cavani e momenti di musica e danza, con l’immancabile Bella Ciao in chiusura. Tra i partecipanti l’attore Massimo Ferroni D’Andrea, il cantautore Marco Fischi e il gruppo di ballerini Moc-ha.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA