Blinken a Gallant, ci sono alternative all’invasione di Rafah

agenzia

Il segretario di stato ribadisce l'opposizone all'operazione

NEW YORK, 25 MAR – Il segretario di stato Antony Blinken ha parlato di Rafah e degli aiuti umanitari a Gaza con il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant. Lo riferisce il Dipartimento di stato, secondo il quale Blinken ha messo in evidenza che esistono alternative all’invasione di Rafah in grado di assicurare la sicurezza di Israele e tutelare i civili palestinesi. Blinken ha assicurato il sostegno americano ad “assicurare la sconfitta di Hamas, incluso a Rafah”, ribadendo l’opposizione a una grande operazione a Rafah.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA