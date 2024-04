‘Il Senegal resterà alleato affidabile di ogni paese rispettoso’

agenzia

Lo ha dichiarato il neo presidente Bassirou Diomaye Faye

DAKAR, 25 MAR – Il vincitore delle elezioni presidenziali del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, nella sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della sua vittoria, ha assicurato alla comunità internazionale che il suo Paese rimarrà un “alleato affidabile” di tutti i partner stranieri “rispettosi”. “Vorrei dire alla comunità internazionale, ai nostri partner bilaterali e multilaterali, che il Senegal manterrà sempre la sua posizione, rimarrà il Paese amico e l’alleato sicuro e affidabile di ogni partner che si impegnerà con noi in una cooperazione virtuosa, rispettosa e reciprocamente produttiva”, ha dichiarato in una dichiarazione alla stampa. Il presidente del Senegal Bassirou Diomaye Faye ha presentato la sua elezione come “la scelta di una rottura” con il sistema vigente nel Paese. Sul fronte interno, ha dichiarato che i suoi “progetti prioritari” saranno la “riconciliazione nazionale”, la “ricostruzione delle istituzioni” e la “riduzione significativa del costo della vita”. Si è inoltre impegnato a “combattere la corruzione a tutti i livelli”.

