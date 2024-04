Kiev, ‘abbattuti nella notte 16 droni russi su 17’

agenzia

I frammenti hanno causato un incendio in un impianto energetico

ROMA, 12 APR – Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 16 dei 17 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo riferisce l’Aeronautica militare, scrive il Kyiv Independent.Tutti i droni provenivano da Capo Chauda, nella Crimea annessa. Mosca ha anche lanciato un singolo missile guidato Kh-59 dalla regione di Donetsk, tuttavia l’Aeronautica non ha fornito informazioni sull’esito del lancio. I droni sono stati intercettati sopra gli oblast di Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Khmelnytskyi. Secondo l’emittente Suspilne, i frammenti di un drone sarebbero caduti nell’Oblast di Dnipropetrovsk, causando un incendio in un impianto energetico. Non sono state segnalate vittime o feriti a seguito degli attacchi dei droni.

