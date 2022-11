Esplosione in centro a Instabul, Erdogan: «E' stato un attentato»

Quello di Istanbul è stato un "vile attentato". Lo ha dichiarato il presidente turco Erdogan, riferendo di almeno sei morti nell’esplosione e di 53 feriti, al momento. Il presidente turco ha menzionato «il ruolo di una donna in questa situazione», senza aggiungere ulteriori informazioni. "Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo", ha spiegato.

«Il Consolato Generale e l’Unità di Crisi monitorano la situazione e l’eventuale coinvolgimento di connazionali». Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter in seguito all’esplosione a Istanbul. Per le emergenze, si può contattare l’Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale di Istanbul al +905554585844. La Farnesina suggerisce anche di scaricare l’app 'Unità di Crisì per tutti i cellulari per aggiornamenti sul posto.



