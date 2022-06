Iran, Grecia rilascia nostra petroliera sequestrata

TEHERAN, 14 GIU - "Dopo un'azione rapida e forte presa dall'Iran, il governo greco ha ordinato il rilascio di una petroliera iraniana confiscata vicino alle acque territoriali del Paese in aprile, nell'ambito delle sanzioni Ue alla Russia". Lo fa sapere l'Organizzazione marittima e dei porti della Repubblica islamica con un comunicato riportato dalla tv di Stato secondo cui "il processo esecutivo per la restituzione della petroliera è in corso". Nonostante l'appello degli Usa per confiscare il carico dell'imbarcazione, un tribunale greco ha ordinato la restituzione del petrolio. Due imbarcazioni battenti bandiera greca nel golfo Persico erano state sequestrate dall'Iran il 27 maggio, in risposta alla confisca della petroliera iraniana in Grecia nei giorni precedenti.

