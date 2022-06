Kiev, controffensiva nella regione di Kherson

ROMA, 11 GIU - L'esercito ucraino ha lanciato un contrattacco su tre direzioni nella regione di Kherson occupata dai russi. Lo ha reso noto il consiglio comunale della città nel sud del Paese, come riferisce Unian. Gli attacchi sono condotti "in direzione di Kyselivka, Soldatske e Oleksandrivka, mentre il villaggio di Tavriiske è stato completamente liberato". Ieri Unian aveva riferito che un aereo ucraino aveva colpito una base e depositi nemici in cinque diversi insediamenti della regione, distruggendo anche diversi mezzi corazzati e depositi di munizioni e carburante. La città di Kherson era stata la prima a cadere nelle mani dei russi, all'inizio dell'invasione del Paese.

