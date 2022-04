BERLINO, 11 APR - La ministra della Famiglia tedesca Anne Spiegel ha si è detta pronta a rimettere il suo mandato. Lo ha annunciato lei stessa in seguito alle polemiche per il fatto di essersi messa in ferie per quattro settimane dopo le alluvioni delle estati scorsa.

